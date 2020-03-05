شكرا لقرائتكم خبر عن إياتا: شركات الطيران قد تفقد إيرادات 113 مليار دولار بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الخميس، إن شركات الطيران قد تخسر 63 إلى 113 مليار دولار من إيرادات نقل المسافرين عالميا في 2020، بناء على مدى انتشار فيروس كورونا.

وقال برايان بيرس كبير اقتصاديي الاتحاد خلال إيجاز صحفي في سنغافورة إن المرة السابقة التي واجه فيها القطاع صدمة كهذه كانت في 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.

Advertisements

وقال إياتا إن تصور خسارة 63 مليار دولار يقوم على افتراض انحصار المرض في الأسواق الحالية التي بها أكثر من 100 حالة مسجلة كما في الثاني من مارس، أما الخسارة الأعلى فعلى أساس توقعات لانتشار المرض على نطاق أوسع.

وسيعني هذا التراجع أن تنخفض إيرادات نقل المسافرين عالميا بين 11 و19%.

كان الاتحاد قال في 20 فبراير إن تفشي الفيروس سيكلف شركات الطيران إيرادات قدرها 29.3 مليار دولار، في حالة اقتصار التفشي بدرجة كبيرة على الأسواق المرتبطة بالصين.