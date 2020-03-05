شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الاجتماع الوزراي الـ 178 لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك " في فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الوزاري الـ 178 لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية (فيينا).

وقالت مصادر في (أوبك) اليوم، أن الاجتماع الوزاري - الذي يرأسه محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمنظمة - سوف يبحث التحديات التي يواجهها سوق النفط الخام العالمي، نتيجة لانتشار فيروس (كورونا المستجد) وتأثيراته الواسعة على الطلب العالمي وعلى معدل النمو الاقتصادي العالمي.

يشار إلى أن الأوساط الاقتصادية تتوقع التوافق بين الدول الأعضاء على إجراء تخفيضات إنتاجية جديدة، لتحقيق التوازن في السوق وتختتم الاجتماعات غدا الجمعة، بالاجتماع الموسع لوزراء (أوبك) والشركاء من خارجها.

يذكر أن (أوبك) تفترض إجراءات صحية احترازية، لمنع انتشار فيروس (كورونا المستجد) بين الوفود تشمل فحص درجة الحرارة وتخفيض أعداد الوفود المشاركة.