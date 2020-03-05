أوبك تخفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا إضافية إذا شاركت روسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران في أوبك إن وزراء المنظمة اتفقوا على خطة لخفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل يوميا إضافية من جانب أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا شريطة انضمام موسكو إلى الفكرة.
ويجتمع وزراء أوبك في فيينا اليوم الخميس قبيل محادثات مع منتجي النفط الآخرين غدا الجمعة لكن روسيا تبدي حتى الآن ترددا في تعميق تخفيضات إنتاج المجموعة المسماة أوبك+ والبالغة 2.1 مليون برميل يوميا حاليا.
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