شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تصعد قبيل اجتماع أوبك لبحث خفض المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، قبيل اجتماع لمنظمة أوبك من المتوقع أن تستحث السعودية فيه المنظمة وحلفاءها بمن فيهم روسيا من أجل الاتفاق على تعميق تخفيضات الإنتاج لدعم السوق.

تدعمت الأسعار أيضا بزيادة دون المتوقع لمخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، مما هدأ المخاوف من تخمة معروض في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

Advertisements

وكان خام برنت مرتفعا 46 سنتا بما يعادل 0.9% ليصل إلى 51.58 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.8 % مسجلا 47.15 دولار للبرميل.

وقالت مارجريت يانج، محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس، "أسعار النفط الخام تدعمت بمعنويات إيجابية على نطاق واسع خلال الليل، وبيانات دون المتوقع بكثير.. لمخزون النفط الخام.

"السوق تتوقع أيضا خفضا معقولا للإنتاج ستجريه أوبك+، نظرا للأثر الكبير للفيروس كوفيد-19 على الطلب العالمي على الطاقة. ثمة حاجة إلى مزيد من القيود على الإنتاج لرفع أسعار الخام."