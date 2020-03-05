شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تهبط ببورصة البحرين بختام تعاملات الأسبوع بنسبة 0.72% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% خاسراً 11.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1617.79 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.3 مليون سهم بقيمة 749.5 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 51.45% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.51%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.96%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.04%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.89% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.48%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.22% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 2.70%.

وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 20 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 78.017 مليون سهم إلى 78.037 مليون سهم تعادل 3.522% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 4 مارس.

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وفى سياق آخر أعلنت مجموعة جى إف إتش المالية، عن رفع شركة كيبوينت ترست إجمالي نسبة ملكيتها في المجموعة من 5.52% إلى 6.14% من رأس المال المدفوع وما يصل إلى 226.2 مليون سهم في بورصة البحرين وسوق دبى المالى.

فيما دعت شركة البحرين لمواقف السيارات عن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، يوم الأربعاء الموافق 25 مارس، لمناقشة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 21 مارس 2019 والمصادقة عليه، مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 والمصادقة عليه، الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجى عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

كما من المقرر أن تناقش الجمعية، اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 88.8 مليون دينار بحرينى إلى حساب الاحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافى أرباح عام 2019، توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع والبالغة 546.5 ألف دينار بحرينى.