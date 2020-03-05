شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية بالربع الأول من 19/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرتفعة من 1.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2018/2019، بزيادة نحو مليار دولار.

وأظهرت النشرة المعلوماتية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن التدفقات للداخل شهدت أيضا ارتفاعا مماثل خلال نفس الفترة من العام المالي، حيث بلغ إجمالي التدفق للداخل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2018/2019، كما بلغ صافي استثمارات الحافظة بالخارج نحو 123.2 مليون دولار.

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وحقق إجمالي الاستثمارات غير المباشرة قفزة كبيرة بلغت 30 مليار دولار، وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي في وقت سابق، وهو ما اعتبره يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، مضيفا أن ثقة الدول والمؤسسات المالية الدولية في مصر أصبحت كبيرة بعد نجاحها في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وحافظت مصر على موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت تدفقات بلغت نحو 8.5 مليار دولار في 2019، في الوقت الذي زادت فيه تدفقات الاستثمار بنسبة 5% مقارنة بعام 2018، وفقا لأحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وبلغ صافي الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي مشتريات بلغ نحو 10.1 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من ذات العام والذي تزامن مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.