شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تنهى تعاملات الأسبوع بتراجع بنسبة 0.76% وسط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.76% خاسراً 18.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2460.54 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 169.1 مليون سهم محققة ما قيمته 222.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2852 صفقة لعدد 36 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 25 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.43%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.78%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.52%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.06%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك دبى التجارى بنسبة 13.78%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.87%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.93%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.90%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7.4 مليون ورقة بقيمة 39.2 مليون درهم.

وفى سياق متصل أعلن بنك دبى للاستثمار، عن تحقيق صافى ربح بلغ 8.9 مليون درهم خلال عام 2019 بنسبة انحفاض 77% مقارنة بالعام السابق، والتي بلغت 38.7 مليون درهم، مع الاحتفاظ بمعدل ملائم لكفاية رأس المال بنسبة 27.48% مع بلوغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال نسبة 21.61%، وخلال هذه الفترة، انخفضت ودائع العملاء بنسبة 43% لتصل إلى مبلغ 1.646 مليون درهم مقابل 2.881 مليون درهم في عام 2018، بينما وصل إجمالي موجودات الميزانية العمومية إلى 3.120 مليون درهم بانخفاض قدره 22% عن السنة السابقة.