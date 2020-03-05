شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كيما تنفى خروج انبعاثات ضارة من مصانعها بناء على تقرير اللجنة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من محافظة أسوان لمتابعة الانبعاثات من مصنع كيما، لم ترصد أي ارتفاع فى تلوث الهواء بالمصنع، أو المنطقة المحيطة.

وقال مصد مسؤل بشركة كيما لـ"الخليج 365" أن محافظ أسوان، قام بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب الفعلية وراء واقعة الاشتباه فى اختناق عدد27 طالبة .

وأضاف أن اللجنة التى شكلها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ،للوقوف على الأسباب الفعلية وراء واقعة حدوث حالات إشتباه إختناق لعدد 27 من طالبات 3 مدارس بمنطقة المحمودية، لم ترصد انبعاثات .

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أشار المصدر، أن المحافظ قام بتكليف كل من الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان نائبى المحافظ بالتوجه لمكان الواقعة والإطمئنان على الحالات المصابة بالإختناقات، حيث توجهت الدكتورة غادة يحيى إلى مستشفى أسوان الجامعى للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهذه الحالات بجانب توفير كافة الأدوية والمستلزمات الصحية اللازمة، لافتًا إلى أن الدكتور أحمد شعبان ،توجه إلى مصنع كيما بمرافقة مسئولى البيئة لمتابعة آلية القياسات البيئية للمصنع والتى لم ترصد أى إرتفاع فى نسب التلوث الهوائى أو أنبعاثات ضارة بالمنطقة المحيطة بالمصنع، مما يؤكد حرص الشركة على البيئة من خلال تطبيق المعايير المتعلقة بالسلامة.

وأوضح المصدر أنه يتم قياس الانبعاثات أولا بأول وعلاوة على ذلك، قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تركيب وحدة لرصد أى إنبعاثات غازية فى الهواء بمحيط هذه المدارس، خاصة من مصنع كيما القديم.