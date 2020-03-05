شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. و"النيل" يصعد بنسبة 4.81% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 12326 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 1695 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 14108 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4585 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.95% ليصل مستوى 1163 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1260 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.81% ليصل إلى مستوى 637 نقطة.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاء الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى رمكو لإنشاء القرى السياحية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مصر لإنتاج الأسمدة، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخصية، الشمس للإسكان والتعمير، آسيك للتعدين، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، مرسى علم للتنمية السياحية، العربية للمحابس، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.