شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السودانى : نحتاج للعملة الصعبة من اجل شراء السلع الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير المالية السوداني اليوم الخميس إن بلاده بحاجة إلى العملة الصعبة من أجل مشتريات إضافية من سلع استراتيجية مثل المنتجات البترولية والقمح، وذلك رغم المساعدة المقدمة من الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وقال الوزير إبراهيم البدوي إن المخزونات الاستراتيجية من القمح انخفضت إلى ما يغطي استهلاك سبعة أيام فحسب خلال ديسمبر كانون الأول وإن السودان كافح لتوفير العملة الصعبة الضرورية لتخليص حمولة سفينة شحن قادمة.

ومن جهة اخرى أكد عضو مجلس السيادة بالسودان صديق تاور، التزام المجلس بالوثيقة الدستورية، لافتا إلى أن هناك اتفاقا فى كثير من القضايا بمفاوضات السلام بجوبا.

Advertisements

وقال تاور، لدى مخاطبته اساتذة جامعة الدلنج فى جنوب كردفان (جنوب السودان)، الأربعاء - إن الجميع شركاء فى التغيير والثورة لتحقيق أهدافها، لافتا إلى أن جامعة الدلنج ينتظرها دور كبير باعتبارها أحد المراكز المعنية بإدارة ملف السلام لخصوصيتها واهتمامها بالسلام.

ووصف الوضع الاقتصادى بالمتردى والمزرى بسبب الخراب الكبير الذى خلفه النظام السابق وعدم ايفاء الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وأصدقاء السودان بوعودهم السابقة بدعم التغيير فى السودان.