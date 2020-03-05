شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تصعد بأكبر قدر في شهر.. لكن الحذر مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الأسهم اليابانية أكبر زيادة يومية لها خلال شهر اليوم الخميس، مقتفية أثر نظيرتها الأمريكية بعد أداء قوي لجو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي وبيانات قوية عززت المعنويات وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.09% ليغلق عند 21329.12 نقطة بدعم من قطاعي الرعاية الصحية والصناعة.

يتصدر جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق انتخابات الحزب الديمقراطي لاختيار مرشحه في انتخابات الرئاسةالأمريكية وتعتبر سياساته الاقتصادية أكثر اعتدالا من منافسه بيرني ساندرز.

وتلقت المعنويات دعما أيضا من بيانات أمريكية أظهرت قوة التوظيف في القطاع الخاص وانتعاش النمو في قطاع الخدمات.

لكن العديد من المستثمرين حذروا من أن موجة البيع في الآونة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا قد تتكرر على نحو سريع لأنه لم يجر احتواء الفيروس حتى الآن.

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وصعد 137 سهما على نيكي مقابل تراجع 79 اليوم.

وزاد سهم تاكيدا للأدوية 3.51 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها تعكف على تطوير دواء للفيروس مما أنعش أسهم الشركات المنافسة أيضا.

وكان سهم كيوا كيرين للصناعات الدوائية الأكثر ارتفاعا حيث زاد 4.51% يعقبه ميجي هولدنجز للصناعات الدوائية وارتفع 4.23 % ثم هيتاتشي الصناعية وصعد 4.18 %.

في المقابل، سجل سهم نيبون لايت ميتال هولدنجز أعلى نسبة تراجع حيث انخفض 2.63% في حين انخفض سهم شيميزو كورب للتشييد 2.1 % وفقد سهم هينو موتورز 1.9%.

ويترقب بعض المتعاملين بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة غدا الجمعة لاستبيان قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 %إلى 1515.71 نقطة.