شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية إضافية ليتجاوز مقاومة القناة الهابطة، في طريقه لاختبار محتمل للمقاومة الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 0.6670، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، الثبات دون هذا المستوى يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، حيث إن اختراقه سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.6755 وتمتد إلى 0.6860.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6550 والمقاومة 0.6670
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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