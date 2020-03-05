شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالانخفاض ليتحرك دون حاجز 51.00 دولار الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، بانتظار تجاوز مستوى 49.87 لتأكيد اندفاع السعر نحو 48.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبشكل عام، سيبقى السيناريو السلبي قائماً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 53.20 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط