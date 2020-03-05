شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية ملحوظة الآن ليصل إلى هدفنا الأول المنتظر عند 46.15، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام استهداف مستويات 43.50 ثم 43.00 التي تمثّل محطاتنا الرئيسية التالية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 47.80 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.50 والمقاومة 48.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
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