شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل النطاق الضيق سيطرته على تداولات سعر الفضة، والذي يواصل التحرك حول 17.25، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا الإيجابية التي تستهدف مستويات 17.60 ثم 18.38 كمحطات رئيسية تالية، بينما يشترط تحقيقها الثبات فوق مستوى 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.00 والمقاومة 17.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد