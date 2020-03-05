شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1633.60، ويحصل على إشارة تقاطع إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك، ليحفّز السعر على تقديم مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1689.33 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1633.60.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1630.00 والمقاومة 1670.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد