بوينج يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 05-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة بوينج (BA) على ارتفاع في آخر جلساته، وسط محاولات السهم تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.89% بما يعادل 2.50 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 293.46، ليستهدف مستوى الدعم 269.94 من جديد.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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