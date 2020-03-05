أمازون يستعيد تعافيه سريعاً – تحليل – 05-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة أمازون (AMAZON) الارتفاع في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح في التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 3.50% بما يعادل 66.84 نقطة ليستقر عند سعر 1,975.83 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 1,918.56، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 2,034.90 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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