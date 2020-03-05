شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي ينجح في التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والبعيد بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 7.19% بما يعادل 3.36 نقطة ليستقر عند سعر 50.11 دولار.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 51.24، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 59.27.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد