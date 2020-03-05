شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 4.45% بما يعادل 15.51 نقطة ليستقر السهم عند سعر 363.85 دولار، وذلك بعدما تلقى دفعة إيجابية من استناده في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات بمحاذاة خط ميل، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 340.68، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 386.74.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد