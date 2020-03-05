الاقتصاد

أدوبي محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 05-03-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 4.45% بما يعادل 15.51 نقطة ليستقر السهم عند سعر 363.85 دولار، وذلك بعدما تلقى دفعة إيجابية من استناده في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات بمحاذاة خط ميل، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 340.68، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 386.74.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أدوبي محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 05-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا