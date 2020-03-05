شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة آبل (APPLE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.64% بما يعادل 13.42 نقطة ليستقر السهم عند سعر 302.74 دولار، ليحاول السهم في خطوته القادمة التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما يمهد له الطريق لتحقيق المزيد من الارتفاعات.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 301.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 327.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد