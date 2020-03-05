شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع رغم رصد صندوق النقد الدولي 50 مليار$ لمكافحة فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى فى الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل تجدد مخاوف الانتشار السريع لفيروس كورونا ، يأتي هذا بالرغم من رصد صندوق النقد الدولي مبلغ 50 مليار دولار أمريكي ، لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي الجديد.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.5% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بفضل تفاؤل المستثمرين بأن جولة من التحفيز النقدي ستحد من الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.5% ،بعد ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مرة أخرى فى الصين.

على حسب أخر البيانات الرسمية لمنظمة الصحية العالمية، بلغت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوي العالم حوالي 93 ألف حالة، وعدد الوفيات حوالي 3,199 حالة.

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وتعتبر إيطاليا البلد الأكثر تضررا من اندلاع المرض خارج الصين بجانب إيران ،وأخر بيانات السلطات الصحية الإيطالية أشارت إلى 2,706 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 109 حالة وفاة.

وقررت الحكومة الإيطالية يوم الأربعاء إغلاق جميع المدارس والجامعات فى جميع أنحاء البلاد حتى منتصف آذار/مارس الجاري.

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء عن حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار دولار أمريكي لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ،وأكد الصندوق أن تلك الأموال مخصصة لبلدان الأسواق ذات الدخل المنخفض والبلدان الناشئة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.7% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 4.2% ،وسط تفاؤل المستثمرين حيال التقدم المفاجئ لنائب الرئيس السابق جو بايدن في سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.8% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.8% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 1.7 % ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.6%.