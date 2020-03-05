شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه استنادا على ضعف الدولار بعد خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالمئة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،يأتي هذا الارتفاع استنادا على ضعف الدولار الأمريكي ، والمتضرر من الخفض الطارئ فى أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.7% إلى 1,648.70$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,637.56$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,634.98$.

فقد المعدن الثمين "الذهب" بالأمس نسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 3.5% بأكبر مكسب يومي منذ 24 حزيران/يونيو 2016.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى ثمانية أسابيع عند 96.98 نقطة ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

Advertisements

تراجعت بشدة جاذبية الاستثمار فى الدولار الأمريكي ، خاصة بعد القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء ،بتخفيض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق 1.25% ،بأكبر وتيرة خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

وأكد المركزي الأمريكي على أسس الاقتصاد القوية فى البلاد ،لكنه أشار إلى المخاطر المتصاعدة الناجمة عن فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي.

ويعكس هذا القرار الطارئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية المقرر فى 17-18 آذار/مارس الجاري ،مدي الإلحاح على المركزي الأمريكي للتحرك من أجل منع الركود المحتمل فى الاقتصاد العالمي.

وتسعر العقود الآجلة لسوق المال فى الولايات المتحدة على نطاق واسع تدخل مجلس الاحتياطي الاتحادي مرة أخرى لدعم الاقتصاد ،وخفض أسعار الفائدة مجددا بمقدار 50 نقطة أساس بحلول تموز/يوليو القادم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 934.52 طن متري.