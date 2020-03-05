شكرا لقرائتكم خبر عن 63 مليار دولار خسائر متوقعة لشركات الطيران بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" اليوم الخميس من أن إيرادات شركات الطيران العالمية ستتكبد خسائر لا تقل عن 63 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا، مضاعفا بذلك تقديرات سابقة بتسجيل خسائر بـ3ر29 مليار دولار.

ولفت الاتحاد إلى أنه بينما تستند التقديرات الجديدة إلى افتراض أنه من الممكن احتواء الفيروس، فإن الخسائر قد تتفاقم إلى 112 مليارا إذا ما استمر الفيروس في الانتشار. وأضاف أن الطلب العالمي على النقل الجوي للأفراد سيتراجع بـ19% خلال العام الجاري وفقا لهذا السيناريو.

وقال ألكسندر دي جونياك الرئيس التنفيذي للاتحاد، في بيان، :"خلال أكثر قليلا من شهرين، اتخذت آفاق الصناعة في معظم مناطق العالم منحى سلبيا بشكل دراماتيكي".

وفي الوقت الذي بدأت فيه العديد من خطوط الطيران إجراءات لخفض الطاقة الاستيعابية وتبني تدابير لخفض التكاليف، فقد أكد الاتحاد على أنه يتعين على الحكومات النظر في اتخاذ تدابير تحفيزية مثل خفض الضرائب والرسوم، وتبني قواعد أكثر مرونة.