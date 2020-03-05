شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "العربي الوطني" تبحث توزيع نصف ريال للسهم في 30 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر البنك العربي الوطني دعوة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، في 30 مارس الجاري، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019 بقيمة 750 مليون ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 0.5 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم صرف الأرباح في 13 أبريل المُقبل.

هذا وستصوت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019 بمبلغ 750 مليون ريال بواقع 0.5 ريال والتي تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

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ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 4 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك التراجع في الأرباح خلال العام 2019 إلى تعديل صافي ربح للعام 2018 المعلن في ذلك الوقت بإضافة مبلغ 1.113 مليون ريال تمثل التسوية المبرمة بين البنك والهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تمت تسوية المطالبات للسنوات السابقة حتى 2017.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 5.6 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 5.2 مليار ريال خلال العام من 2018.