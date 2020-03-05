شكرا لقرائتكم خبر عن "طيبة للاستثمار" توقع عقداً لشراء أرض بقيمة 136.4 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة طيبة للإستثمار عن توقيع اتفاقية شراء ملزمة لقطعة أرض بالمدينة المنورة بمساحة 46.382 ألف م2، بقيمة إجمالية بلغت 136.364 مليون ريال، شاملة قيمة الضريبة المضافة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه يُشترط لإتمام الصفقة سداد قيمة الشراء بعد إفراغ الأرض لصالح طيبة، علماً بأن طريقة تمويل الصفقة ستكون تمويل ذاتي من قبل طيبة.

وقالت الشركة، إنه تم شراء الأرض لغرض تطويرها في مشاريع استثمارية عقارية مستقبلية.

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وبحسب البيان، ينعكس الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها بزيادة بند (الممتلكات والمعدات والآلات) في قائمة المركز المالي الموحدة للربع الأول من عام 2020. بينما سينعكس ذلك الاثر على قائمة الدخل مستقبلاً عند تشغيل العقارات التي سيتم تطويرها على تلك الارض.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 171.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 64.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض مصروف الزكاة خلال العام 2019 بالمقارنة بالعام السابق بالإضافة إلى أن العام السابق تضمن شطب مصروفات رأسمالية وتسجيل خسائر الإنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة وتكوين مخصص التزامات محتملة بمبلغ 67.82 مليون ريال لضمان تسهيلات شركة زميلة.

كما أدى استكمال صفقتي الاستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة 8.10% من رأس مال شركة العقيق وعلى ما نسبته 12.93% من رأس مال شركة أراك الى زيادة صافي الربح العائد لمساهمي الشركة لعام 2019.