شكرا لقرائتكم خبر عن "ميدغلف" تتحول للربحية وتُسجل 19.2 مليون ريال خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين "ميدغلف"، المُعلنة اليوم الخميس، تحولها لتحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح (قبل الزكاة) بلغ 19.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 204.5 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح من الاستثمارات بلغ 17.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح استثمارية بلغ 15 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 213.6% نتيجة ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 11.5% وارتفاع دخل عمولات إعادة التأمين بنسبة 83% بالإضافة إلى انخفاض احتياطي عجز الاقساط حسب توصية الخبير الاكتواري.

كذلك قامت الشركة خلال العام 2018 بزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 27.1 مليون ريال سعودي مقابل عكس للمخصص بمبلغ 36.9 مليون ريال سعودي خلال العام 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت أرباح بلغت 16.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسارة بلغت 111.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.