شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "أسمنت ينبع" 183% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت ينبع، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع الأرباح بنسبة 182.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 257.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 91.2 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 281.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 94.9 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع قيمة المبيعات لتحسن متوسط سعر البيع خلال العام 2019، مقارنةً بالعام 2018، وذلك بالرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف الزكاة، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 975.7 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 767.1 مليون ريال خلال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 174.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 58.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 198.5%.