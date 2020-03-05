شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. إطلاق مرتقب لأول مؤشر لقياس أداء الصكوك السيادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر عن إطلاق السعودية أول مؤشر لقياس أداء أدوات الدين السيادية من الصكوك الإسلامية، في خطوة ينتظر أن تتبع بإطلاق عدة مؤشرات فرعية أخرى هذا العام.

ودعمت صناعة إدارة الأصول في المملكة هذا التوجه نحو تعزيز الاستثمار بأدوات الدخل الثابت، بعد أن اعتمد أحد الصناديق المتخصصة في الاستثمار بأدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، هذا المؤشر كأداة قياس لأداء مدير الصندوق، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

يشار إلى أن مؤشر الصكوك الحكومية الذي تم تدشينه أخيرا، المعروف بـ"مؤشر آي بوكس تداول للصكوك الحكومية المقومة بالريال" حقق مكاسب خلال الفترة (ما قبل إطلاقه) من يوليو 2019 إلى نهاية ديسمبر من العام نفسه راوحت ما بين 2.93 % مع فئة TRI و1.25% مع فئة CPI.

وتصل قيمة "سوق الصكوك والسندات" لدى تداول إلى 352 مليار ريال (يعادل 94 مليار دولار) بنهاية 22 فبراير 2020. في حين يبلغ تعداد أدوات الدخل الثابت المدرجة به عن الفترة نفسها إلى 70 ورقة مالية، ويدير الشريك الأجنبي لتداول أكثر من 25 ألف مؤشر قياس حول العالم.