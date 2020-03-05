شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها مستفيدة من إجراءات البنوك المركزية والان نبدء بالتفاصيل

واصلت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس ، ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي ، مع استفادة أسواق المال من الإجراءات التي أخذها عدد من البنوك المركزية الرئيسية لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا على النمو.

وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر الأوروبي الرئيسي مرتفعا 0.6 بالمئة، في مكاسب مطردة للمرة الأولى منذ التراجعات الحادة للسوق أواخر فبراير شباط.

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ويتوقع المحللون بقوة أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عشر نقاط أساس الشهر القادم، لينضم إلى مجلس الاحتياطي الأمريكي ونظرائه في كندا وأستراليا.

وهوى سهم كونتننتال الألمانية لإطارات السيارات 6.7 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة صافية 1.2 مليار يورو (1.34 مليار دولار) في 2019، حيث تأثرت بتباطؤ عالمي في الطلب على السيارات.

في غضون ذلك، ارتفع سهم ميرك للعلوم والتكنولوجيا 4.6 بالمئة بعد أن توقعت نموا ”قويا“ للأرباح الأساسية في 2020.