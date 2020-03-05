شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بطيء– تحليل -5-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر النحاس بتسجيل أي هدف إيجابي جديد لنلاحظ تذبذبه بشكل مستمر قرب مستوى 2.6100 ليتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا باستقرار المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية مقدما بدوره بعض الضغوط السلبية.
ما سبق, يدعم الجانبية المؤقتة لحين تجميع السعر لعزم إيجابي قوي ليدفع به ذلك لاختراق المتوسط المتحرك 55 ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف الإيجابية الرئيسية والتي تتمركز حول 2.7000 وصولا نحو 2.7800 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.6600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس بطيء– تحليل -5-3-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.