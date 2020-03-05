شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يمهد لهبوط جديد– تحليل - 5-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين تأثره بسيطرة الميل الهابط نظرا لتمركزه السلبي المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 910.00 بالإضافة لتشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي باستقراره عند 895.00. لذلك, سنبقى على ترجيحنا السلبي والذي ينطلب يشكل أولي كسر مستوى 860.00 ليسهل مهمة تسجيله لأهداف سلبية جديدة قد تبدأ من 830.00 و 795.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 900.00 و 860.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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