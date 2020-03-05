الباوند مقابل الين يحتاج لعزم سلبي قوي-تحليل - 5-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج للتذبذب بشكل إيجابي فوق مستوى 137.60 متأثرا بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع وليعمل ذلك على تأجيل الهجوم السلبي خلال الفترة الحالية لحين اكتسابه لعزم سلبي جديد.
قد يضطر السعر حاليا للاندفاع نحو 139.45 والذي يشكل بدوره الحاجز الإضافي أمام التداولات السلبية ومن ثم ليبدأ بالهجوم السلبي والذي يستهدف بدوره مستوى 136.80 و 136.30 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.45 و 136.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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