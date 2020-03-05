شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستعد للهبوط- تحليل - 5-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استعداده لتشكيل تداولات سلبية قوية بتقديمه مؤخرا لإغلاق سلبي جديد دون مستوى 120.45 وليحافظ بذلك على استقراره ضمن النطاق السلبي لنبقى بانتظار تسجيله للأهداف السلبية الرئيسية والتي تبدأ من 118.50 و 117.65 على التوالي.
نلاحظ من الرسم المرفق محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي بتذبذبه دون مستوى 50 وليتماشى ذلك مع توقعنا الهابط لحين الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.20 و 118.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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