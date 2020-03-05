شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع قبيل انطلاق اجتماع "أوبك" لمناقشة خفض الإمدادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليستأنف الخام الأمريكي خسائره ،ويواصل خام برنت هبوطه لليوم الثالث على التوالي ، وذلك قبيل انطلاق الاجتماع الرسمي لمنظمة أوبك لمناقشة سياسة الإنتاج وخفض الإمدادات لدعم السوق فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا ، حيث يضغط على الأسعار فى الوقت الحالي ، تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع إضافي فى المخزونات التجارية ،وتسارع الإنتاج لمستوي قياسي جديد.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 46.76$ ، من مستوى الافتتاح عند 47.13$، وسجل أعلى مستوي عند 47.55$ ،وانخفض خام برنت بنسبة إلى مستوي 51.13$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 51.57$ ، وسجل أعلى مستوي عند 52.00$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.9% ،بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

ينطلق فى وقت لاحق اليوم ،الاجتماع الرسمي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على المستوى الوزاري حيث المقر الرئيسي فى فيينا ،ويستكمل الاجتماع غدا الجمعة مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا المعروف بتحالف "أوبك بلس".

حيث من المنتظر مناقشة سياسة الإنتاج الحالية للمنظمة العالمية، وكذلك تقييم اتفاق خفض الإمدادات، والذي يتم تنفذه بالمشاركة مع حلفاؤها من المنتجين غير الأعضاء.

وينفذ تحالف "أوبك بلس" اتفاقا عالميا لخفض الإمدادات بالسوق بنحو 1.7 مليون برميل يوميا حتى 31 آذار/مارس الجاري ،بهدف تحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار.

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وأوصت لجنة منبثقة عن هذا التحالف العالمي يوم الثلاثاء ،بضرورة إجراء خفض إضافي فى الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا ، بهدف دعم الأسعار التي تدهورت مؤخرا جراء تفشي فيروس كورونا.

وتسعي المملكة العربية السعودية "أكبر منتج فى أوبك" وأعضاء آخرون فى إقناع روسيا بضرورة إجراء تخفيضات إضافية كبيرة فى الإنتاج لوقف الهبوط الحاد فى الأسعار.

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر فى أوبك إن لجنة المراقبة الوزارية لتحالف أوبك بلس فشلت يوم الأربعاء فى الوصول إلى اتفاق بشأن التخفيضات الإضافية ،حيث تقترح روسيا الإبقاء على التخفيضات الحالية حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام ،فى حين تقترح السعودية خفض إضافي يتراوح من مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 28 شباط/فبراير، فى سادس زيادة أسبوعية على التوالي ،بأقل من توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.8 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى نحو 444.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 13 كانون الأول / ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف برميل، ليرتفع الإجمالي إلى 13.1 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي لإنتاج النفط فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.