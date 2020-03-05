شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع لليوم الثالث على التوالي بدعم تصريحات "مارك كارني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، وبدعم تصريحات محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني ، والتي قلصت احتمالات خفض طارئ فى أسعار الفائدة البريطانية.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.2898$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2870$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2860$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.2725$ ، وبعد تصريحات مارك كارني.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.1% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثمانية أسابيع عند 96.98 نقطة ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يضغط على مستويات الدولار الأمريكي ،تداني عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، والذي يتداول بالقرب من مستويات منخفضة قياسية ، وفى ظل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء خفض أخر كبير فى أسعار الفائدة "50 نقطة أساس" بحلول تموز/يوليو القادم.

وانخفضت مستويات الدولار لأدني مستوى فى ثمانية أسابيع ، بعدما فاجئ الاحتياطي الاتحادي الأسواق وخفض سعر الفائدة الاتحادية بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.25% ،بأكبر وتيرة خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ، فى خطوة استباقية لحماية أكبر اقتصاد فى العالم من آثار تفشي فيروس كورونا.

من ناحية أخرى ، قال محافظ البنك المركزي البريطاني "مارك كارني" إنه سينتظر المزيد من الوضوح بشأن فيروس كورونا قبل اتخاذ قرار حول أسعار الفائدة ،بدلا من التعجيل بخفض الطوارئ.

ويتحدث كارني مجددا اليوم بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش فى كلية لندن الجامعية ،ومن المتوقع أن يقدم أدلة جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة البريطانية.