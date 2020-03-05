شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة بتعافى أسواق المال العالمية من مخاوف فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 12339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 1687 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 14120 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 4612 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل مستوى 1152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1254 نقطة.

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وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاء الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى رمكو لإنشاء القرى السياحية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مصر لإنتاج الأسمدة، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخصية.