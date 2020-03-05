شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: وحدات للتسويق المركزى بالشركات القابضة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيق: نستهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتجارية للشركات وتحسين مستويات وجودة الإنتاج والتسويق والمبيعات

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات منها تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتطوير نظم العمل.

وشارك في الاجتماع رؤساء وحدات التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال المركزية والمستحدثة مؤخرا بالشركات القابضة، والذين قد تم اختيارهم من بين عدد من المتقدمين لشغل هذه الوظائف من خلال مسابقة للتعيين وفق معايير محددة وواضحة.

وأوضح الوزير بحسب بيان لوزارة قطاع الاعمال العام اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من استحداث وإنشاء الهيكل التنظيمى لوحدات تسويق وتطوير أعمال مركزية داخل الشركات القابضة، وذلك لأول مرة بشركات قطاع الاعمال العام.

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وأضاف هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، أنه الهدف من هذه الوحدات تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتجارية للشركات وفي مقدمتها رفع مستويات الإنتاج ووضع خطط وأساليب الإنتاج والتسويق والمبيعات.

كما أكد الوزير على أهمية عنصر التسويق في تحسين أداء الشركات ،وتمكينها من فتح أسواق جديدة محليا وخارجيا مشددا على ضرورة تحقيق التكامل بين الشركات التابعة وتحسين استغلال الموارد والطاقات المتاحة.

وقد طالب هشام توفيق وزير قطاع الاعمال مديري وحدات التسويق بإعداد تصور واضح بشأن متطلبات رفع جودة منتجات الشركات والنفاذ إلى أسواق جديدة مع قيام كل منهم بتحديد قائمة بمنتجات الشركات التابعة لكل شركة قابضة على أن يتم عرض رؤاهم ومقترحاتهم في اجتماع لاحق خلال شهر.