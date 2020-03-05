شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ترتفع لـ 4.15 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت بمقدار 497 ألف برميل يوميا إلى 4.15 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أواخر ديسمبر كانون الأول.

ومن ناحية أخرى، ارتفع إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي جديد عند 13.1 مليون برميل يوميا، بحسب البيانات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 785 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير شباط لتصل إلى 444.1 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بواقع مليوني برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير تراجع بمقدار 312 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وهبط معدلات تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة على مدار الأسبوع.

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وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 4.3 مليون برميل إلى 252.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، أربعة ملايين برميل على مدار الأسبوع إلى 134.5 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.9 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 476 ألف برميل يوميا إلى 2.08 مليون برميل يوميا.