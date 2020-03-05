شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الين حول مستوى 107.42 منذ يوم أمس، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي الأن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 106.28 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون 108.34، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المتوقعة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.50 والمقاومة 108.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط