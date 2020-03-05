شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"أليانز السعودي الفرنسي": نستهدف التوسع في السوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أندرياس برونر الرئيس التنفيذي لشركة "أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني" إن الشركة تستهدف التوسع في السوق السعودي.

وأوضح في لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية بأن حصيلة رأس المال ستوجه لتنويع منتجات الشركة ولتحسين العمليات والخدمات.

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وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على طلب شركة أليانز زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم أولوية بقيمة 400 مليون ريال ليرتفع بذلك من 200 مليون ريال إلى 600 مليون ريال.

وتأسست أليانز السعودي الفرنسي عام ٢٠٠٧ نتيجة شراكة بين مجموعة أليانز العالمية والبنك السعودي الفرنسي لتوفر لعملائها حلول تأمينية فعالة بالإضافة إلى خبرة غير مسبوقة في تحديد وإدارة المخاطر.

وتسعى أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني لتوفير حلول مرنة وشاملة لعملائها من أفراد وشركات وذلك بالإستفادة من خبرة مجموعة أليانز العالمية ومعرفة البنك السعودي الفرنسي بالسوق المحلي.