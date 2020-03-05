لو عندك مشروع ومحتاج تمويل.. رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يعلن دعم 30 مشروع جديد.. الشروط والتفاصيل وطريقة التقديم

أحمد أبو عقيل

أعلن رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، دعم روّاد الأعمال من الشباب وأصحاب الأفكار التجارية من خلال إطلاق مسابقة جديدة لتطوير المشاريع الناشئة لإختيار أفضل 30 مشروع.

وقال أبو هشيمة عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي فيس بوك:"إن المساعدة الحقيقية لبلاده تتمثل في توظيف طاقات الشباب المصري بشكل صحيح من خلال استغلال عدد الشباب الكبير الموجود ووضعه على طريق بناء حلمه أو مشروعه المستقل".

كما أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين أن "مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة" ستنظم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والذي تترأسه وزيرة التجارة والصناعة في البلاد نيفين جامع.

وتوجه أبو هشيمة في حديثه إلى روّاد الأعمال قائلاً إنه سيساند كل من يملك مشروع أعمال أو خطاً واضحاً لحياته العملية من خلال مسابقته الجديدة، مضيفاً: "جهز فكرتك وهتلاقيني جنبك".

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وقال أبو هشيمة إن المسابقة تهدف للبحث عن رواد الأعمال الذين لديهم فكرة مشروع في أي مجال، ولا يعلموا من أين يبدأوا، أو من بدأوا بالفعل وتوقفوا في نصف الطريق، بسبب "التمويل أو سوء التخطيط أو أي شيء من هذا القبيل".

وأشار رجل الأعمال إلى أنه سيكون هناك تطبيق يمكن التقدم للمسابقة من خلاله وإرسال فكرة المشروع، كما ستكون هناك في المراحل المتقدمة من المسابقة لجنة فنية رفيعة المستوى ستختار أفضل 30 مشروع، ليقوم أبو هشيمة بعد ذلك بمشاركة هذه المشاريع الناشئة مادياً وفنياً لتبدأ أعمالها بشكل جيد.

وأكد أبو هشيمة على أهمية التركيز على المشاريع الناشئة وريادة الأعمال في بلاده في الفترة المقبلة، حيث قال إن يري أن "ريادة الأعمال هي الأمل الكبير في الاقتصاد المصري، ونحن نحتاج أشخاص لديهم أفكار خارج الصندوق، كي نتمكن من منافسة الدول التي تصدر لنا منتجات بسيطة مقابل مبالغ مالية هائلة".

ومن المقرر أن يعلن أبو هشيمة عن تفاصيل أكثر حول المسابقة، تتضمن طريقة التقدم إليها رسمياً في منشور آخر خلال شهر مارس، بحسب قوله.