شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار يبحثان مشكلات المستثمرين الصناعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الهيئة العامة للاستثمار السبت المقبل، اجتماعا لبحث مشكلات المستثمرين الصناعيين والتحديات التي تواجه الصناعة ومقترحات سبل تطويرها .

يحضر الاجتماع وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع ، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وكشف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لـ" الخليج 365"، أنه تم بالفعل توجيه الدعوة للمستثمرين وفتح الباب لمن لديه الرغبة في المشاركة ،من خلال إرسال رسالة نصية تتتضمن الاسم ، واسم الشركة ، ورقم تليفون للتواصل ، بحيث يتم نظر المشكلة فعليا قبل انعقاد الاجتماع.

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وأضاف المصدر أن هذا النهج نجح خلال لقاءات المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار مع مستثمرى محافظات الصعيد والوجه البحرى، والذين التقاهم الفترة الماضية.

ولفت إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقتضى التعامل الجاد مع كافة المشكلات وحلها سريعا ،خاصة في لجنة فض المنازعات ، بجانب الاستماع لمقترحات رجال الأعمال أنفسهم حول سبل حل مشكلاتهم سواء بين المستثمرين وبعضهم البعض أو بين المستثمرين وبين الجهات الحكومية المختلفة ،وذلك في سبيل زيادة الاستثمار وتحسين أرقامه والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .