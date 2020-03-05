شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 5-3-2020 واستقرار عيار 21 عند 716 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 5 -3-2020 فى مصر، عقب ارتفاع كبير فى أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوياتها على مدار الثلاثة أيام الماضية، عقب خفض سعر الفائدة لدى أمريكا 50 نقطة مئوية.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر:

عيار 18 سجل 614 جنيها.

عيار 21 سجل 716 جنيها.

عيار 24 سجل 818 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5728 جنيها .

أوقية الذهب 1645 دولار.

ويسجل الذهب إرتفاع كبير منذ فبراير 2020 مع استمرار تخوف المستثمرين من تزايد وفيات فيروس "كورونا" المُستجد خارج الأراضي الصينية، واتجهوا إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذً آمنًا.، وهو ما رفع الطلب عليه ليرتفع أكثر من 6% منذ بداية 2020.

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يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.