شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 9264 نقطة، ثم انخفض مسجلا مستوى 9116 نقطة، الا انه استطاع ان يغلق عند مستوى 9246 نقطة، بالقرب من سعر الفتح، ومقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 9400 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم 9000 نقطة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,061 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,302 نقطة