شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، ولكنه استطاع أن يغلق بعيداً عن أدنى مستوى له، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل -32.021 نقطة، ويأتي انخفاض المؤشر وسط استقرار تداولاته اعلى مستوى الدعم المهم 7,396.60، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لنتوقع محاولته تصريف هذا التشبع البيعي، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لذلك نحن نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,813.39، بشرط ثبات مستوى الدعم 7,396.60. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,396.60 ومستوى المقاومة 7,813.39. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 96 عدد أسهم الشركات الخاسرة 82 عدد أسهم الشركات الثابتة 16 عدد أسهم الشركات المتداولة 194

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 05-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.