شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية العقارية (NRE) يتعرض للضغوط البيعية -تحليل صباحي- 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض السهم للضغوط البيعية خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 84٫60 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 87 فلس، وبالتزامن مع استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 80 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 87 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 84.5 بينما مستوى المقاومة هو 84.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط