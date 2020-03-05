شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يقلص مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 548 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة قصيرة الأجل، كما كون السهم نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 500 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 565 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 543 بينما مستوى المقاومة هو 552 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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