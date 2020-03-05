شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 34 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 35 فلس، حيث يقابل الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، الذي يشكل مقاومة نتوقع ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 30 فلس كمستوى اول،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 36 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.4 بينما مستوى المقاومة هو 34.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط