شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج (GBK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 274 فلس، وذلك على خلفية تلقيه مقاومة عند مستوى 280 فلس، وفي ظل استمرار تراجع كميات التداول لثاني جلسة على التوالي، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 260 فلس كمستوى اول، وفي حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 240 فلس. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 282 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 270 بينما مستوى المقاومة هو 276 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط